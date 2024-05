Fortaleza não traduz chances em gol e empata contra Vasco na Copa do Brasil

O Fortaleza dominou e sufocou o Vasco no final da primeira etapa. O ataque do Leão do Pici incomodava a defesa do Vasco e obrigou Léo Jardim - e a trave - a fazer boas intervenções para salvar o cruzmaltino.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: Fortaleza em cima e o Vasco retraído. Com um gramado castigado, o tricolor arriscava chutes de longe para tentar surpreender Léo Jardim.

O Vasco até chegou a tentar escapadas no contra ataque, mas não assustou o goleiro João Ricardo. Vegetti, jogando de costas e isolado do time, não conseguiu levar perigo no ataque

Apesar do domínio, o Fortaleza não conseguiu balançar as redes do Vasco, e saiu do Castelão com o gosto amargo de quem pressionou, criou e não fez o gol

Lances importantes

Primeira chegada. O primeiro chute foi sair só com 14 minutos. A bola sobrou na área e Lucero ajeitou para Pikachu finalizar, travado pela zaga vascaína.