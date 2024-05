Flu bate Sampaio Corrêa em jogo sonolento e fica perto da vaga na Copa-BR

Em um jogo que não empolgou muito a torcida, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e saiu na frente na luta por vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O triunfo foi construído com gol de Terans, no primeiro tempo, e Arias, em cobrança de pênalti na reta final.

O jogo da volta será no dia 22, no Maracanã. O time do Maranhão volta a campo no domingo, contra o Caxias, pela Série C do Brasileiro, enquanto o Fluminense enfrenta o Atlético-MG no sábado, também em Cariacica, pela Série A.

Como foi o jogo

O Fluminense foi a campo com um time misto e alguns improvisos, como Marquinhos na lateral e Renato Augusto no ataque.