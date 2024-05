Copa do Brasil: Athletico toma virada inacreditável no fim e perde para Ypiranga

O Athletico-PR perdeu para o Ypiranga por 2 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Canobbio marcou o gol do Furacão, enquanto Mateus Anderson e Fabrício empataram e viraram o jogo para os donos da casa.

Agora, o Athletico-PR precisa vencer o jogo de volta por dois ou mais gols de diferença no tempo normal. O Ypiranga possui a vantagem do empate. As equipes voltam a se encontrar no dia 22 de maio, na Ligga Arena, às 20h (de Brasília).

O Athletico-PR volta a campo neste domingo, quando recebe o Vasco, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. O Ypiranga encara o Naútico, no sábado, no Recife, pela Série C.