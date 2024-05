Com milagres de Carlos Miguel, Corinthians bate o América-RN de virada

Wesley comemora gol do Corinthians contra o América-RN, pela Copa do Brasil Imagem: Alexandre Lago/Agif

O Alvinegro paulista "acordou", assumiu controle e chegou ao empate em jogada com a digital da base. O Corinthians passou a cercar a área do América, forçando cruzamentos, até que Wesley tirou uma jogada individual da cartola e Bidon empurrou para o fundo da rede.

Os donos da casa voltaram a apertar, e o Corinthians só não foi para o intervalo em desvantagem graças a Carlos Miguel. O novo titular fez quatro defesas importantes e fechou o gol alvinegro, enquanto os demais defensores sofriam para conter o ataque rival.

O time visitante contou com a ajuda da trave e com seu zagueiro artilheiro para chegar à vitória no segundo tempo. O Corinthians pouco criou e flertou com o perigo novamente, mas Cacá decretou a vitória com uma cabeçada no canto. O América, por sua vez, ficou no quase e terminou o duelo com o gosto amargo das chances desperdiçadas na derrota de virada.

Gols e destaques

Lá e cá. Com cinco minutos de bola rolando, Bidu recebeu na esquerda e alçou a bola para a área, Paulinho se atirou para desviar com o pé, mas Renan Bragança segurou. Em resposta imediata, o América chegou com cruzamento da direita, Rafinha apareceu sozinho no segundo pau, batendo de primeira e Carlos Miguel, no reflexo, espalmou.