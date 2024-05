Gabigol festeja retorno, mas admite Flamengo abaixo: 'Precisamos melhorar'

O atacante Gabigol festejou o seu retorno aos gramados após a vitória do Flamengo sobre o Amazonas — ele entrou no 2° tempo após um período afastado por um caso envolvendo o teste antidoping, que teve com efeito suspensivo a favor do atacante. Ao Sportv, ele admitiu ainda que a equipe carioca precisa melhorar.

Necessidade de evolução. "Fizemos um bom jogo, tivemos oportunidade e poderímos ter criado mais. Precisamos melhorar e criar mais jogadas de gols. A gente conseguiu controlar bem o jogo e não sofremos muito perigo, mas precisamos e vamos melhorar."

Volta aos gramados. "Me senti muito bem, os treinos em casa foram muito bons, mas o ritmo de jogo é diferente. É trabalhar se dedicar ao máximo como sempre para ficar mais do que 100%, ficar 150%."