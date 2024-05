Atlético-GO bate Brusque fora de casa e sai na frente por vaga na Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, o Brusque recebeu o Atlético-GO, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com gol de Luiz Fernando na segunda etapa, os visitantes venceram por 1 a 0 e largaram em vantagem por uma vaga na próxima fase da competição.

Com a vitória, o Atlético-GO joga por um empate no segundo jogo para confirmar presença nas oitavas de final da Copa do Brasil. A classificação vai ser decidida apenas no dia 22 de maio, quando os dois time se enfrentam no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 19 horas (de Brasília).

O Atlético-GO volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Juventude, às 20 horas, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Brusque, por sua vez, recebe o Goiás neste domingo, às 16 horas, pela terceira rodada da Série B.