Atacante arrisca de muito longe e faz golaço na Copa do Brasil; veja

Empate com um a menos e na reta final do jogo. O lance aconteceu aos 37 minutos da segunda etapa, quando o Bragantino vencia por 1 a 0 e tinha um homem a mais - Jackson foi expulso aos 40 minutos do primeiro tempo.

Confronto será definido em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino e Sousa voltam a se enfrentar apenas no dia 22 de maio, no Nabi Abi Chedid, por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Sousa-PB, que está na Série D do Brasileiro, eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil. O time também é o atual campeão paraibano.