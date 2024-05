Flamengo bate o Amazonas em noite de vaias ao time e aplausos a Gabigol

O Flamengo dominou, mas não atropelou o Amazonas. Desfalcado de Arrascaeta e Pulgar, além de começar com Luiz Araújo no banco, foi um time que teve posse de bola na casa dos 63% no primeiro tempo, mas não gerou um abafa no time visitante.

A rotação do time estava baixa. O Fla teve dificuldade para finalizar. Foram seis na etapa inicial, sendo três na direção do gol.

O gol saiu justamente em uma jogada em que Viña acelerou o jogo pela esquerda. Uma combinação com Bruno Henrique deu um passe esticado para o lateral. O uruguaio cruzou perfeitamente na cabeça de Pedro, fazendo 1 a 0.

No Amazonas, as tentativas de levar perigo foram em bolas esticadas, com Matheus Serafim, e um chute de longe, de Sassá. Nada mais elaborado.

Gabigol substituiu De La Cruz em Flamengo x Amazonas, duelo da Copa do Brasil Imagem: Jorge Rodrigues/AGIF

Gabigol entrou

Com o Flamengo em marcha lenta, a torcida se alvoroçou já quando Gabigol foi para o aquecimento, por volta dos seis minutos do segundo tempo.