Mundial, seleção e mais: por que Felipe Anderson foi da Europa ao Palmeiras

As duas propostas superavam, financeiramente, o que foi oferecido pelo Palmeiras, que fez uma análise de mercado e aprovou o nome do brasileiro. A versatilidade do atleta acabou bastante valorizada em meio aos estudos.

A estrutura, o profissionalismo e o momento vitorioso do alviverde, no entanto, se sobressaíram diante do dinheiro europeu. Felipe Anderson, que reinicia sua trajetória no Brasil em julho, gostou das conversas que teve com a diretoria e assinou com os paulistas até 31 de dezembro de 2027.

O Mundial de Clubes de 2025 também pesou. O Palmeiras vai disputar o torneio a partir de junho do ano que vem e trata a competição — que terá novo modelo — como obsessão.

A seleção brasileira é outra prioridade para o jogador, que sonha em voltar a representar o Brasil. Ele integrou a equipe que conquistou os Jogos Olímpicos de 2016, mas nunca engatou uma sequência de convocações — as chances dadas por Dorival Júnior ao zagueiro Murilo e ao atacante Endrick animaram o futuro palmeirense.

Felipe Anderson tem 31 anos e, na atual temporada, entrou em campo em 44 partidas, marcando cinco gols e dando sete assistências. Ele rodou por outros países da Europa além da Lazio: defendeu as cores do West Ham, da Inglaterra, e do Porto, de Portugal.