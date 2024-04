Carlinhos chega ao Fla, lembra carreira e admite: 'Não tinha a maturidade'

O atacante Carlinhos foi apresentado hoje (12), no CT Ninho do Urubu. O jogador, que estava no vice-campeão carioca Nova Iguaçu, respondeu sobre a nova oportunidade em um clube de maior investimento, após surgir no Corinthians.

Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, era muito jovem. Tudo aconteceu muito rápido na minha vida e eu não tinha maturidade o suficiente para chegar onde estou hoje. Creio que estou preparado para viver esse momento, esquecer o passado e apresentar um novo Carlinhos. Hoje o Carlinhos é do Flamengo Carlinhos

O que aconteceu

Carlinhos fez base no Corinthians e surgiu no profissional em 2017. Ele, porém, não conseguiu se firmar e ter sequência no clube.