Quem ameaça Flamengo e Palmeiras no Brasileirão? Colunistas debatem

Donos de seis dos últimos oito títulos brasileiros, Flamengo e Palmeiras largam novamente no Brasileirão como favoritos. Mas quem pode surpreender e brigar com a dupla pelo título? No Posse de Bola, os colunistas Juca Kfouri e Mauro Cezar Pereira debateram a questão.

Juca Kfouri: 'O que vai acontecer com Flamengo e Palmeiras na Copa América?'

Eu não arrisco coisa alguma, mas o óbvio é Flamengo, Palmeiras e Galo. Você olha a escalação, mas aí qual será o efeito das lesões, das suspensões, da Data Fifa? O que vai acontecer com Flamengo e Palmeiras na Data Fifa [Copa América]? Será que melhor serão aqueles times que não tem jogadores de seleções? Os times com elencos médios, que não tem ninguém na seleção, vão se dar bem? São todos esses Imponderáveis de Almeida.

Mauro Cezar: Galo e Inter são incógnitas, tem muita coisa para rolar