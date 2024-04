Brasileiro: Flamengo é favorito único e algum grande deve cair de novo

Passaremos a sexta-feira escutando que Flamengo, Palmeiras e, talvez, Atlético-MG, estão na primeira prateleira de favoritos para o título. A minha primeira prateleira, no entanto, tem só o Flamengo. Estou há dois meses falando que o time de Tite ganhará o Brasileiro com seis rodadas de antecipação. É claro que é uma hipérbole, um exagero, para mostrar o quão favorito considero o Flamengo na competição. Acho mesmo que será campeão com antecedência, provavelmente de três ou quatro rodadas.

E por que acho isso? Porque pontos corridos são um tipo de torneio de privilegia demais quem tem dinheiro, leia-se, elenco farto, e quem tem bases defensivas sólidas. Tomar poucos gols é mais relevante para a construção de pontos do que fazer muitos gols, simples assim. E o Flamengo é tudo de bom em termos defensivos, porque Tite é um conhecedor importante dos caminhos para tal solidez. Tem fartura de jogadores no setor e nem a Copa América será suficiente para atrapalhar.

A Copa América pode, sim, incomodar o Flamengo em junho e julho no setor de meio de campo. Mas podem ter certeza que os rivais serão mais atrapalhados do que ele, por terem menos reposição. O Flamengo é uma aposta segura para título.

Quem vem depois? Palmeiras, bicampeão, e Atlético, com bom elenco e técnico que parece ter mais a ver com os jogadores que têm em mãos, são os suspeitos de sempre. No ano passado, o Fluminense despontava acima do Atlético e outros como força desafiadora, até porque o Flamengo estava muito pior do que está hoje e o Palmeiras também mostrava mais interrogações do que certezas. Neste ano, com a dupla mais sólida, fica difícil acreditar em qualquer outro. E o Fluminense caiu pelo futebol e falhas apresentados até agora no ano.

Se eu pudesse apostar em dois candidatos a fazer um ótimo campeonato e brigar o tempo todo por G4, apostaria no Internacional e no Athletico-PR. O Inter vai mal das pernas, mas tem um elenco bom e um treinador que é muito melhor nos pontos corridos do que nos outros torneios. O Inter tem se notabilizado nos últimos tantos anos por ser vice-campeão do Flamengo, está aí uma boa aposta para 2024. O Athletico começou muito bem a caminhada com Cuca, também tem elenco parrudo, tem fator casa importante, não tem Libertadores para atrapalhar e vai fazer um campeonato sólido.

Em relação aos que brigaram em cima no campeonato passado, acredito menos no Grêmio e no Fluminense do que acreditava no ano passado e, claro, não é plausível imaginar que o Botafogo estará lá em cima.