Resumão: Carpini mantido, Augusto na TV e Textor processado por Palmeiras

Mais notícias

Textor processado. O Palmeiras entrou com um processo contra John Textor, dono da SAF Botafogo, na Justiça do Rio. A motivação é sequência de denúncias, ainda sem provas, de manipulação do Brasileirão para favorecer o clube paulista. O alviverde quer que Textor seja intimado para apresentar provas e documentos que comprovem as acusações. O UOL apurou ainda que o Palmeiras solicitou um prazo de cinco dias, a partir de quando houver intimação, para a exibição do material.

Chicotada em atacante. A final da Supercopa Saudita entre Al-Hilal e Al-Ittihad terminou com episódio de violência. O atacante Abderrazak Hamdallah, do Al-Ittihad, sofreu chicotadas por parte de um torcedor. O ato ocorreu após o término da partida no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Bola cantada? Léo Ortiz, autor do último gol vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palestino na noite de ontem, falou que a jogada em questão é bastante trabalhada nos treinamentos. É um lugar que gosto de atacar na bola parada. Não é segredo para ninguém, já fazia isso no meu antigo clube. O Lorran percebeu que tinha uma vantagem no primeiro pau e eles [Palestino] não defenderam tão bem ali", disse ele.

Base da seleção brasileira. O coordenador executivo geral de seleções, Rodrigo Caetano, deixou em aberto o futuro das categorias de base da seleção brasileira. Ele marcou presença no duelo do São Paulo de ontem no MorumBis e falou, após o jogo, sobre o tema. "Tanto o coordenador quanto o Ramon [Menezes] seguem na CBF. Só vamos falar de outro nome se um dia eles não estiverem. Por enquanto, o que nós estamos planejando a nível de competições de base é lá com o Branco, com o Ramon e os outros profissionais todos os dias", afirmou.

Novidade na Inglaterra. A Premier League [liga do Campeonato Inglês] anunciou que vai implementar a tecnologia do impedimento semiautomático na próxima temporada. Houve uma reunião de acionistas que decretou, por unanimidade, a introdução do sistema. A tecnologia visa reduzir tempo de checagem do VAR em impedimentos e aumentar o tempo de bola rolando.