Na Justiça, zagueiro busca reverter demissão do Palmeiras por justa causa

O que alega a defesa de Renan

A defesa de Renan alega no processo que a demissão foi comunicada por meio de uma simples notificação, entregue em sua residência, detalhando a total impossibilidade de exercício de suas funções como atleta profissional, devido a determinações judiciais que o obrigavam a permanecer no município indicado nos autos do processo criminal em Bragança Paulista.

Nesse sentido, a defesa questiona a validade da justa causa alegada pelo Palmeiras, enfatizando a ausência de conclusão do inquérito relacionado ao acidente.

A defesa sustenta que, sem a conclusão do inquérito, a base para a demissão por justa causa se torna insustentável, fora o fato de que, segundo o jogador, encontrou-se impedido de se pronunciar sobre o acidente ou sobre qualquer impedimento de comparecer aos treinamentos, uma vez que a comunicação de dispensa foi a única notificação recebida pelo mesmo.

Além disso, a defesa de Renan destaca que, apesar das restrições judiciais iniciais, não havia uma proibição absoluta ao trabalho do atleta, nem se encontrava sob prisão domiciliar.

Se sentindo injustiçado, o jogador decidiu dar início a uma ação judicial com pedidos específicos visando reverter a justa causa para uma dispensa sem justa causa. No mérito, a defesa do atleta argumenta que sua conduta não se alinha com as hipóteses de justa causa estabelecidas pelo artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).