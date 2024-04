Léo Ortiz revela que gol sobre Palestino foi treinado pelo Flamengo

Gol no primeiro pau: "É um lugar que gosto de atacar na bola parada. Não é segredo para ninguém, já fazia isso no meu antigo clube. O Lorran percebeu que tinha uma vantagem no primeiro pau, eles [Palestino] não defenderam tão bem ali".

Primeiro gol em estreias: "Foi meu primeiro gol em estreia. Acredito que tenha sido minha principal estreia na carreira. Na minha estreia como profissional do Inter, eu dei uma assistência. Na minha estreia pelo Bragantino, curiosamente, eu salvei uma bola em cima da linha. E dessa vez, na estreia pelo Flamengo, saiu um gol".