Presidente renegocia acordo com a Caixa: 'Se tirar isso, o Corinthians voa'

Augusto Melo, presidente do Corinthians, renegocia acordo com a Caixa pela dívida de R$ 706 milhões pela Neo Química Arena.

O que aconteceu

A atual gestão do Corinthians reiniciou as conversas com a Caixa por um acordo. O Timão pagou R$ 100 milhões apenas em juros no ano passado.

O ex-presidente Duilio Monteiro Alves anunciou em novembro uma proposta ao banco por acerto em precatórios. O atual mandatário diz que isso não existe.