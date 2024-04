Presidente do São Paulo banca manutenção de Carpini: 'Absolutamente normal'

A temperatura aumentou após a derrota por 2 a 0 para o Talleres (ARG) na estreia na Libertadores. Cartolas do São Paulo esperavam mais após 17 dias de trabalho pós-eliminação do Paulistão.

A diretoria do São Paulo não admitia publicamente, mas havia uma pressão enorme pela demissão em caso de resultado negativo ontem. O time vinha de apenas duas vitórias nos últimos nove jogos.

