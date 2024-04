Calleri lidera participações em gols do São Paulo após vitória na Libertadores

"Hoje conseguimos ganhar, era o mais importante. A gente tem que melhorar muito para começar o Brasileirão da melhor maneira possível. Acho que foi um jogo difícil, a gente não conseguiu fazer gols no primeiro tempo. Eles jogaram bem, o torcedor tem direito de reclamar." - completou o jogador, em fala à Rede Globo na saída do gramado.

Com o resultado positivo, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo B da Libertadores, com três pontos em dois jogos disputados. No primeiro lugar está o Talleres da Argentina, com quatro pontos e também duas partidas jogadas. Na próxima rodada, o Tricolor vai até o Equador, enfrentar o Barcelona de Guayaquil, no dia 25/04.

O próximo desafio do Tricolor e de Calleri é a estreia do Brasileirão contra o Fortaleza neste sábado (13), no Morumbis, às 21h no horário de Brasília.