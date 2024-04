Mudanças na seleção de base? Rodrigo Caetano desconversa sobre plano futuro

Dois nomes fortes ouvidos pela reportagem são os de Paulo Victor Gomes e Fábio Matias. Gomes ganhou todos os títulos no sub-20 do Palmeiras e hoje é auxiliar de André Jardine no América (MEX), enquanto Matias está no Botafogo e foi treinador interino até a chegada do português Arthur Jorge.

A primeira fase da reformulação da seleção principal já terminou. Além de Caetano, chegaram Cícero Souza para o cargo de gerente geral, Juan Santos como coordenador técnico e Sérgio Dimas com a função de supervisor geral.

Caetano esteve no MorumBIS acompanhado de Lucas Silvestre, auxiliar técnico de Dorival Jr, e Thomaz Koerich, analista de desempenho. Na última convocação, o São Paulo teve dois convocados: o goleiro Rafael e o volante Pablo Maia.

Confira a entrevista de Rodrigo Caetano no MorumBIS

Quatro jogos fora

É óbvio que não é o ideal por não ter a maioria de torcida, mas brasileiro está em todo lugar. Do mesmo jeito que teve em Wembleu, no Bernabeu vão estar também nos Estados Unidos nos dois amistosos e depois durante a copa América. Aí sim durante as eliminatórias teremos maioria no estádio como é normal nos jogos dentro do nosso país. Da mesma forma creio que a equipe, o trabalho do Dorival e tudo já vai estar bem mais azeitado para premiar os torcedores do nosso país, mas até lá a gente vai passar uma boa mensagem do que a gente pretende para o futuro.