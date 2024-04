Palmeiras processa John Textor; veja o que o clube quer na Justiça

O Palmeiras entrou nesta semana com um processo contra John Textor, dono da SAF Botafogo, na Justiça do Rio. A motivação é sequência de denúncias, ainda sem provas, de manipulação do Brasileirão para favorecer o clube paulista.

O que o Palmeiras quer

O clube quer que Textor seja intimado para apresentar provas e documentos que comprovem as acusações. O UOL apurou que o Palmeiras solicitou um prazo de cinco dias, a partir de quando houver intimação, para a exibição do material.

O Palmeiras pediu que o caso tramite em segredo de Justiça, para eventualmente não expor de cara os nomes dos supostos envolvidos.