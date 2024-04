Corinthians quer mais dinheiro da Nike para não romper parceria de 20 anos

O Timão quer um valor mínimo maior e topa adaptar outros termos, como os royalties. O contrato feito em 2003 não reflete as práticas do mercado atual.

A prioridade é encontrar um denominador comum com a Nike. Se não der certo, o Corinthians ouvirá as várias empresas interessadas na concorrência.

Trabalho para o melhor do Corinthians. Não fizemos esse contrato. Estamos livres para negociar, já abrimos negociações e o Corinthians vai receber muito mais que isso. Estamos conversando com a Nike, conversa muito boa. Sabem que estão defasados e é uma das maiores empresas do mundo. Depende deles e a tendência é continuar. Queremos um ajuste de mercado, é o que o Corinthians merece

Augusto Melo, no "Os Donos da Bola", da TV Bandeirantes