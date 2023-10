Só golaço! Brasileiro candidato ao Puskás faz outra pintura no mesmo rival

O gol de Madruga foi o segundo do Botafogo-SP na vitória por 2 a 0 em partida disputada no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Este foi o segundo golaço de Guilherme Madruga contra o Novorizontino no ano. No primeiro turno da Série B, ele acertou uma bicicleta de fora da área no jogo disputado na cidade de Novo Horizonte.

O tento em questão fez o jogador ser um dos dois brasileiros entre os 11 candidatos ao Puskás da temporada. Além dele, Bia Zaneratto, do Palmeiras, representa o país com o gol marcado na estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, contra o Panamá.

Estou muito feliz pelo gol. Estávamos precisando de uma vitória dessas. Acho que vou querer jogar só contra o Novorizontino, sempre eu faço um golaço. Estou muito feliz, espero estar no Puskás do ano que vem também. Espero o apoio de todos novamente. Já lanço a campanha do Madruga no Puskás 2025. Guilherme Madruga, ao "Premiere"

Veja o golaço de Guilherme Madruga