Ex-goleiro Roger diz que pediu a São Paulo que o emprestasse após ensaio nu

Com passagens por São Paulo e Flamengo, o ex-goleiro Roger contou no De Primeira que o ensaio nu para a revista G Magazine, em 1999, fez ele pedir para ser emprestado pelo Tricolor. O motivo? Um mal-entendido com o então técnico Paulo César Carpegiani.

Ensaio nu para revista G Magazine: "Foi muito pensado, conversado, eu não fui o primeiro. Se eu tivesse sido o primeiro a ser convidado, acho que não faria. Mas, como Vampeta já tinha feito, o Dinei já tinha posado também, e não deu problema nenhum, foi uma repercussão natural, normal, eu achei que seria do mesmo jeito do Vampeta e do Dinei, nada que atrapalharia a carreira ou que desse uma polêmica em relação a isso, então foi tudo bem pensado".

Polêmica com Carpegiani no São Paulo: "Foi um mal-entendido que não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Pouca gente sabe disso, mas o Carpegiani, que era o treinador, me pediu no dia do jogo no Morumbi, a gente estava concentrado no CT da Barra Funda, de manhã cedo, os jogadores que não estavam convocados para o jogo treinavam, eu fui assistir ao treino, como fazia todas as manhãs que eu estava concentrado, e ele me pediu: 'Roger, tem como você adiar essas fotos para janeiro'?. Eu falei: 'Professor, acho que não vai ter problema nenhum, mas eu preciso ligar para o dono da revista e pedir essa autorização'. [...] No final do jogo no Morumbi, o São Paulo perdeu, e um repórter perguntou ao Carpegiani sobre a revista. Ele falou: 'Conversei com o Roger hoje de manhã e falei para ele que, se a revista for para a banca, ele não joga mais no São Paulo'. Aí foi aquela repercussão, uma coisa que já estava tudo encaminhado para ser resolvido naturalmente teve aquela repercussão, cheguei na minha casa tinha 10 repórteres para me entrevistar".