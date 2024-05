Borussia que pode ser campeão da Champions é o 'menos brasileiro' da Europa

Ao longo das últimas 12 temporadas, os aurinegros só escalaram um atleta do país pentacampeão mundial, o meia-atacante Reinier. E, mesmo assim, em menos de 40 jogos diluídos em dois anos.

Como comparação, o Benfica, time da elite europeia que mais se aproveita do pé de obra verde e amarelo, utilizou 39 brasileiros diferentes desde 2012/23.

Por que o Dortmund 'abandonou' o Brasil?

A escassez de compatriotas de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário e Rivaldo é uma característica não apenas do Dortmund, mas do futebol alemão como um todo -o Bayern é a segunda equipe que menos utilizou brasileiros no período, apenas três.

Nem sempre foi assim. No começo do século, o finalista da atual edição da Champions chegou a ter seis brasileiros simultaneamente no seu time: Dedê, Leandro, Ewerthon, Flávio Conceição e Amoroso.

Mas, desde o fim dos anos 2000, esse cenário foi se transformando. A dificuldade de adaptação dos jogadores ao futebol alemão e várias decepções do ponto de vista técnico, como a de Reinier, foram fechando o mercado para atletas do Brasil em Dortmund e também nas outras principais cidades do futebol germânico.