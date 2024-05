Arsenal e City disputam Bruno Guimarães, que pode fechar negócio recorde

Bruno Guimarães é cinco anos mais novo que os representantes do futebol pentacampeão mundial mais caros de todos os tempos.

A maior transação envolvendo um brasileiro integrante da mesma geração do volante é a ida de Antony (2000) para o Manchester United, por 95 milhões de euros (R$ 531,2 milhões), em 2022.

Por que Bruno está bombando?

Apesar de o Newcastle ter terminado o Campeonato Inglês em uma decepcionante sétima posição (três abaixo da temporada anterior) e não ter conquistado vaga para jogar a Champions, Bruno Guimarães teve mais um ano muito positivo.

Mesmo atuando como peça mais defensiva do meio-campo do seu time, o brasileiro fechou 2023/24 com sete gols e dez assistências. Ele participou ativamente de mais jogadas que terminaram em bola na rede do que, por exemplo, o atacante Gabriel Jesus (16), do Arsenal.

Segundo o "WhoScored?", plataforma que avalia o desempenho dos jogadores a partir das estatísticas que eles produzem em campo, o volante foi o segundo melhor jogador brasileiro na elite europeia nesta temporada. Sua nota (7,37) só é inferior à de Vinícius Júnior (7,45).