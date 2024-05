Seleção de melhores brasileiros na Europa tem Paquetá, Vini e 2 surpresas

Segundo esses algoritmos, Paquetá foi o melhor meia de criação brasileiro ao longo desta temporada (pelo menos, entre os que disputaram a primeira divisão das seis principais ligas nacionais da Europa: Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha, França e Portugal). Sua nota foi 7,04.

Ainda de acordo com o "WhoScored?", nenhum jogador do país do futebol mandou melhor que Vinícius Júnior em 2023/24. O ponta esquerda ficou com média 7,45 por suas atuações no Real Madrid.

A seleção dos melhores brasileiros de 2023/24 é dominada por nomes que estão na convocação de Dorival Júnior para os amistosos contra México e Estados Unidos e a Copa América, a partir do próximo mês.

Apenas três nomes selecionados pela inteligência artificial não fazem parte da seleção real: o goleiro Jhonatan e o zagueiro Aderllan, ambos do Rio Ave, de Portugal, e o lateral direito Vanderson, que defende o Monaco.

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde a última terça-feira e até o próximo sábado reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol ao longo de 2023/24.