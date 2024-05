Para IA, Vinícius Jr. é o melhor brasileiro da temporada; confira o top 10

Na avaliação da inteligência artificial, as atuações do camisa 7 do Real durante 2023/24 merecem a nota 7,45, a segunda maior da carreira do jogador -em 2021/22, sua média ficou em 7,56.

O brasileiro que mais se aproxima do desempenho de Vini na temporada é o volante Bruno Guimarães, do Newcastle, com 7,37. O atacante Savinho, revelação do Girona e que deve se mandar para o Manchester City depois de julho, tem 7,27 e completa o pódio.

Na atual temporada europeia, o ex-Flamengo é o terceiro jogador do Brasil que mais balançou as redes (23 gols) e o quarto que mais distribuiu passes para seus companheiros marcarem (11 assistências).

Melhores da temporada

O "Blog do Rafael Reis" publica desde terça-feira e até o fim da próxima semana reportagens, rankings e análises mostrando o que de melhor aconteceu no futebol ao longo de 2023/24.

A temporada de clubes tem uma espécie de ponto final extraoficial no dia 1º de junho, com a final da Liga dos Campeões da Europa, entre Borussia Dortmund e Real, no estádio de Wembley (Londres).