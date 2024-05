Modelo que bombou na Copa-2022 abre guerra contra complô para ter OnlyFans

"Olá, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas o Instagram está derrubando tudo o que eu posto. Alguém está por trás disso, alguém que está tentando me forçar a entrar no OnlyFans. Mas vou dizer uma coisa: eu nunca vou abrir uma conta no OnlyFans. Então, f***-se", escreveu a croata.

Quem é Knoll?

Ivana Knoll tem 31 anos e ficou conhecida internacionalmente depois de ser flagrada inúmeras vezes usando roupas decotadas e justas nos jogos da Croácia na Copa do Mundo-2022, disputada no Qatar.

O sucesso no Mundial transformou completamente a carreira da modelo, que hoje tem mais de três milhões de seguidores no Instagram e protagoniza campanhas publicitárias para as mais variadas marcas.

Knoll também virou figurinha carimbada em grandes eventos esportivos e já fotografou ao lado de nomes renomados desse universo, como o centroavante norueguês Erling Haaland (Manchester City), o ex-jogador de basquete Shaquille O'Neal e o piloto espanhol de F-1 Fernando Alonso.