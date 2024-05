Ex-Cruzeiro surpreende e é o artilheiro brasileiro na Europa; veja top 10

O artilheiro brasileiro da temporada europeia jamais foi convocado para a seleção, não defende um clube com milhares de torcedores ou admirados do lado de cá do Oceano Atlântico e nem sequer joga em um campeonato nacional repleto de estrelas internacionais.

Em 2023/24, nenhum representante do futebol pentacampeão mundial em atividade no Velho Continente balançou mais as redes adversárias que Igor Thiago, centroavante do Club Brugge, da Bélgica.

Revelado nas categorias de base do Cruzeiro e com passagem pela Bulgária (Ludogorets), o atacante de 22 anos marcou 29 gols vezes na temporada (18 no Campeonato Belga, quatro na Copa da Bélgica, dois na fase preliminar da Liga Europa e mais cinco na Conference League).