7 jogadores que podem deixar o futebol brasileiro na janela de julho

A lista não inclui garotos que até podem ser vendidos agora, mas só poderão se apresentar a seus novos times em 2025 ou 2026, depois de atingirem a maioridade, como é o caso do também palmeirense Estevão, que é alvo do Chelsea.

BENTO

Goleiro, 24 anos, Athletico-PR

Titular da seleção na última Data Fifa e convocado por Dorival Júnior para a Copa América, o goleiro tem tudo para defender as cores da Inter de Milão na próxima temporada. Até mesmo um dirigente da equipe italiana já confirmou que o clube avalia a contratação do brasileiro para garantir o futuro da meta nerazzurra, hoje ocupada pelo veterano suíço Yann Sommer, de 25 anos. A transferência do goleiro deve alcançar a marca de 20 milhões de euros (R$ 111 milhões) e ser a maior venda de um jogador da sua posição já feita por um clube brasileiro.

JAMES RODRÍGUEZ

Meia, 32 anos, São Paulo

Imagem: Getty Images

O badalado camisa 10 colombiano simplesmente não deu certo no São Paulo e sequer foi aproveitado por Luis Zubeldía nos últimos cinco compromissos do time. Fora dos planos do treinador argentino e já um tanto quanto "queimado" com a diretoria, o ex-Real Madrid só continuará no Morumbi no segundo semestre caso não encontre um clube disposto a arcar com seu salário. Os comentários na Argentina são que o Boca Juniors pretende arriscar e levar James para uma temporada em Buenos Aires.