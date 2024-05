Estêvão pode virar adolescente mais caro da história do futebol; veja lista

Como transferências internacionais são proibidas para menores de 18 anos (a exceção é para atletas que possuem passaporte de países da União Europeia), o meia-atacante só poderá ir para a Inglaterra na janela de transferências de julho de 2025

Assim, Estêvão, que acabou de completar 17 anos (faz aniversário no dia 24 de abril), deve permanecer à disposição do técnico Abel Ferreira até a edição de estreia do Super Mundial de Clubes, que será disputado no meio do próximo ano, nos Estados Unidos.

Adolescentes mais caros da história do futebol

1 - Endrick (BRA, Real Madrid): 47,5 milhões de euros

2 - Rodrygo (BRA, Real Madrid): 45 milhões de euros

Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid): 45 milhões de euros

4 - Jude Bellingham (ING, Borussia Dortmund): 30,2 milhões de euros

5 - Alexandre Pato (BRA, Milan): 24 milhões de euros

6 - Pedri (ESP, Barcelona): 22 milhões de euros

7 - Pietro Pellegri (ITA, Monaco): 20,9 milhões de euros

8 - Jadon Sancho (ING, Borussia Dortmund): 20,6 milhões de euros

9 - Mathys Tel (HOL, Bayern de Munique): 20 milhões de euros

Willem Geubbels (FRA, Monaco): 20 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt