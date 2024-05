Nas casas de apostas, Vini Jr. já é o favorito para ganhar a Bola de Ouro

Vini x Bellingham

No estudo que considera as cotações apresentadas por 26 das plataformas de apostas esportivas de maior renome do mercado, o principal adversário do astro brasileiro na briga pela Bola de Ouro é o inglês Jude Bellingham, que curiosamente é seu companheiro de Real.

Classificação e jogos La Liga

As odds de uma escolha do camisa 5 do clube espanhol como melhor jogador do mundo estão flutuando entre 2 e 2,5 para 1 -há até uma cotação de 3,5 para 1, mas ela é bem fora da curva das outras casas.

Bellingham e Vini têm números bastante semelhantes nesta temporada. Enquanto o inglês soma 22 gols e 10 assistências em 2023/24, o brasileiro balançou as redes em 21 oportunidades e deu 11 passes para seus companheiros marcarem.

A vantagem do atacante é que ele vive um momento melhor que o adversário direto e tem se comportado como protagonista nos mata-matas da da Champions, competição que costuma ter papel decisivo na escolha dos melhores do mundo em anos sem Copa do Mundo.

O inglês, por outro lado, ainda pode dar uma turbinada nas suas chances de ser eleito se mandar bem na Europa, torneio com bem mais potencial para influenciar eleitores do que a Copa América que será jogada por Vini.