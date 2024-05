'Locura': quem é o atacante da várzea que Bielsa vai convocar para seleção?

Domínguez chamou a atenção de Bielsa durante a Copa de Seleções, um torneio de seleções municipais que anualmente movimenta o interior do Uruguai e reúne vários jogadores e ex-jogadores profissionais, como Diego Godín e Loco Abreu.

Na edição deste ano, encerrada no mês passado, ninguém brilhou mais que o atacante da seleção de Soriano Capital. Ele foi campeão, marcou um gol e duas assistências na final contra Paysandú e ainda ganhou o prêmio de craque do campeonato.

O motivo da convocação

No amistoso contra Costa Rica, o Uruguai levará a campo uma seleção alternativa, composta apenas por jogadores que atuam dentro do próprio país. Ou seja, a ideia da partida é realmente garimpar novos nomes que possam ser aproveitados durante as eliminatórias da Copa do Mundo-2026.

Além disso, a data escolhida para o jogo coincidirá com a última rodada da fase de grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Portanto, Bielsa se comprometeu em não convocar nenhum jogador dos times uruguaios envolvidos na competição.

Assim, a seleção uruguaia que terá a presença de um jogador amador não poderá contar com os atletas que jogam em clubes do exterior e nem com aqueles que integram os elencos de Nacional, Peñarol, Liverpool de Montevidéu, Racing e Danubio, as cinco equipes mais poderosas do país.