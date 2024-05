Contra homofobia, jogadores gays prometem se revelar na próxima sexta

O projeto conta com apoio de vários clubes importantes da Alemanha, como o Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões da Europa, Stuttgart, Union Berlim, Freiburg e St. Pauli.

O futebol alemão convive há anos com rumores de que alguns dos seus principais jogadores fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+.

Três anos atrás, o ex-lateral Philipp Lahm, capitão da seleção que conquistou o tetracampeonato mundial no Brasil-2014, desaconselhou que seus companheiros que sejam gays exponham a sexualidade.

"Falta aceitação tanto no mundo do futebol como na sociedade em geral. Ele [o jogador homossexual] não poderá contar com a maturidade em todos os seus rivais esportivos ou nos estádios onde vai competir", disse o ex-jogador do Bayern de Munique.

Preconceito ainda persiste

Enquanto o futebol feminino já lida com maior naturalidade com casos de atletas integrantes da comunidade LGBTQIAPN+ (Marta e Megan Rapinoe, dois dos nomes mais importantes da história recente da modalidade, relacionam-se com mulheres), a versão masculina do esporte continua mergulhada em um mar de preconceito.