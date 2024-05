Como Mbappé pode atrapalhar Vini Jr., Rodrygo e até Endrick no Real Madrid

Mas, além de ser um upgrade dos mais pesados para o elenco do Real, a contratação de Mbappé também terá um impacto profundo no futuro de Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick na equipe merengue. Afinal, eles também são atacantes e agora terão de dividir gramado e disputar espaço com a estrela francesa.

Vini Jr.

Principal nome do Real na reta final da Champions, é forte candidato a conquistar tanto a Bola de Ouro quanto o The Best nesta temporada. Em situações normais, seria também o cara sobre quem o time espanhol desenvolveria todo o seu projeto esportivo para os próximos anos.

Mas isso não acontecerá. A partir de 2024/25, o brasileiro terá de brigar pelo protagonismo com Mbappé... além de também dividir holofotes com Jude Bellingham, o outro candidato merengue a prêmios de melhor do mundo.

Se o francês for tratado por Carlo Ancelotti como a peça mais importante do novo time do Real, é possível também que ele roube o lado esquerdo do ataque de Vini, já que essa é a posição preferida de ambos. E aí, o camisa 7 terá de se virar para se adaptar a uma função diferente no sistema ofensivo.

Rodrygo

É quem mais tem a perder com o desembarque de Mbappé no Santiago Bernabéu. Como o francês, Vini e Bellingham são tratados como intocáveis em Madri, o brasileiro é o maior candidato a perder o lugar entre os titulares.