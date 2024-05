Super Mundial e sem ameaça: como será o retorno de Neymar ao Al-Hilal?

Graças ao título da Liga dos Campeões da Ásia conquistado em 2021, o Al-Hilal será um dos quatro representantes do seu continente no torneio que reunirá 32 das melhores equipes do planeta, nos gramados dos Estados Unidos.

O Super Mundial é tratado pelo governo saudita, acionista majoritário do clube que Neymar defende, como a grande oportunidade do de mostrar que possui hoje um futebol realmente capaz de incomodar aos principais times da Europa e, assim, ser levado mais a sério dentro do cenário internacional.

Sem ameaça

Mesmo com o aumento no número de estrangeiros permitidos em cada time para a próxima temporada saudita (dez, no lugar dos oito atuais), o Al-Hilal não deve buscar na janela de transferências de julho nenhum jogador que ameace a titularidade de Neymar.

O brasileiro continuará sendo uma espécie de jogador único no elenco comandado por Jorge Jesus. Se algum reforço com as características do astro (meia-atacante construtor de jogadas) for contratado, será para ocupar o posto de seu reserva imediato.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até o fim da próxima temporada. O planejamento do jogador é trocar a Arábia Saudita pelo Santos no segundo semestre de 2025 e se preparar no futebol brasileiro para a disputa da Copa do Mundo-2026.