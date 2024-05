7 veteranos sul-americanos para seu time buscar na Europa no 2º semestre

JUAN CUADRADO

Ala direito, 35 anos

Colombiano, Inter de Milão (ITA)

Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Alexis Sánchez não é o único sul-americano na reta final de contrato da Inter de Milão que pode dar uma esticada na carreira aqui no Brasil. Contratado pelos nerazzurri no começo da temporada após sete anos na Juventus, Cuadrado vem emendando problemas físicos e não consegue ganhar ritmo de jogo. Mesmo recuperado de uma cirurgia no tendão de Aquiles a qual foi submetido em dezembro e com a Inter tendo conquistado o título italiano, o colombiano não tem sido aproveitado pelo técnico Simone Inzaghi. Por isso, é pouco provável que Cuadrado renove seu contrato que termina no próximo mês.

FERNANDO MUSLERA

Goleiro, 37 anos

Uruguaio, Galatasaray (TUR)

Imagem: Douglas MAGNO / AFP

Não é fácil encontrar um goleiro com mais experiência que Muslera no Mercado da Bola. O uruguaio disputou 133 partidas pela seleção, esteve nas últimas quatro Copas do Mundo e joga atualmente sua 17ª temporada no futebol europeu. Titular e capitão do Galatasaray, é ídolo na Turquia. Mesmo assim, ainda não tem sua permanência por lá assegurada para a próxima temporada. Com só mais dois meses de contrato, Muslera pode optar por um retorno ao futebol sul-americano para encerrar a carreira mais perto da família. E aí, o Brasil seria uma opção a ser considerada.