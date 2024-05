Vitor Roque declara guerra ao Barcelona e pode 'forçar' transferência

Incomodado com a quantidade de chances recebidas em seu primeiro semestre no futebol europeu, o atacante brasileiro Vitor Roque resolveu declarar guerra contra o Barcelona e o técnico Xavi Hernández.

Nos últimos dias, sua esposa e seu empresário resolveram se manifestar publicamente, ela com indiretas e ele com uma forte entrevista, sobre o pouco aproveitamento do ex-centroavante do Athletico-PR na Catalunha.

Jogador do Barça desde janeiro, o garoto de 19 anos soma 13 partidas, 310 minutos em campo e dois gols marcados pela equipe culé. Ele não é aproveitado por Xavi desde o dia 16 de abril e passou as últimas quatro partidas inteiras sem sair do banco de reservas.