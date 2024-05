Neymar é o 3º 'trintão' mais caro da história do futebol; confira o top 10

Na ocasião em que trocou uma carreira vitoriosa na Espanha pelo desafio de triunfar também na Itália, CR7 já tinha 33 anos. Entre os integrantes do top 10 dos grandes negócios envolvendo veteranos, ele e o polonês Robert Lewandowski (Barcelona) eram os mais velhos.

Ronaldo é ainda o único jogador na história do futebol que fechou uma transferência acima da marca de 100 milhões de euros (R$ 546,4 milhões) já sendo um trintão. No total, essa barreira já foi quebrada em 16 oportunidades, mas em 15 delas o protagonista da mudança de time ainda não havia atingido a idade de veterano.

Quem até hoje mais se aproximou da marca única do camisa 7 português foi Harry Kane. No começo da temporada, pouco depois de "trintar", o centroavante deixou o Tottenham para jogar no Bayer de Munique por um valor de 95 milhões de euros (R$ 519,1 milhões). Ou seja, ficou no quase.

Os trintões mais caros da história do futebol

1 - Cristiano Ronaldo (POR, 33 anos, Juventus-2018): 117 milhões de euros

2 - Harry Kane (ING, 30 anos, Bayern de Munique-2023): 95 milhões de euros

3 - Neymar (BRA, 31 anos, Al-Hilal-2023): 90 milhões de euros

4 - Casemiro (BRA, 30 anos, Manchester United-2022): 70,7 milhões de euros

5 - Miralem Pjanic (BOS, 30 anos, Barcelona-2020): 60 milhões de euros

6 - Marco Verratti (ITA, 30 anos, Al-Arabi-2023): 45 milhões de euros

Robert Lewandowski (POL, 33 anos, Barcelona-2022): 45 milhões de euros

8 - Kalidou Koulibaly (SNG, 30 anos, Chelsea-2022): 42 milhões de euros

Leonardo Bonucci (ITA, 30 anos, Milan-2017): 42 milhões de euros

Paulinho (BRA, 30 anos, Guangzhou Evergrande-2019): 42 milhões de euros

Fonte: Transfermarkt