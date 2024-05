Na hora da decisão, dupla perde espaço no Arsenal e vira zebra na seleção

Figurinhas carimbadas nas convocações da seleção brasileira nos últimos tempos, os atacantes Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli não são dos nomes mais cotados para aparecer na lista que Dorival Júnior anuncia nesta sexta (10).

A dupla perdeu espaço no Arsenal na reta final do Campeonato Inglês, que está sendo disputado ponto a ponto com Manchester City e Liverpool, e consequentemente também viu diminuir as chances de ser lembrada pelo técnico da equipe canarinho.

A segunda convocação de Dorival montará a seleção que vai disputar os amistosos contra México e Estados Unidos, na primeira quinzena do próximo mês, e também a Copa América, entre os dias 20 de junho e 14 de julho.