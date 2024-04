Como Haaland foi de 2º melhor do mundo a 'estorvo' para o City em 3 meses

Haaland passou em branco nos dois jogos do mata-mata, foi anulado pelo zagueiro alemão Antonio Rüdiger, irritou a torcida presente no Etihad Stadium, e teve uma atuação tão abaixo da crítica que, mesmo sendo o cobrador oficial de pênaltis do time, foi substituído hora da prorrogação.

O futebol ruim mostrado nas últimas semanas rendeu mais uma rodada de críticas ao norueguês. E a mais contundente foi feita pelo ex-volante irlandês Roy Keane, ídolo histórico do Manchester United e inimigo declarado do pai do centroavante.

"Na frente do gol, é o melhor do mundo. Mas seu jogo geral, para um jogador desse nível, é muito ruim. Ele parece um jogador da League Two [4ª divisão da Inglaterra]. É assim que olho para ele", disse.

Briga (pesada) pelo tetra

Em uma temporada marcada pelo equilíbrio entre Arsenal, Liverpool e City, o time de Manchester enfrenta o Brighton, hoje, para continuar dependendo apenas das suas forças para ser campeão da Premier League.

A equipe de Haaland, que será desfalque devido a uma lesão muscular, está no momento quatro pontos atrás do Arsenal (77 a 73), mas tem duas partidas a mais por disputar que o atual líder da competição.