Premier League vê temporada histórica e 3 candidatos ao título após 10 anos

O campeonato nacional mais badalado do planeta é, pelo menos na atual temporada, também exemplo de equilíbrio.

Faltando cinco rodadas para o encerramento da edição 2023/24, a Premier League inglesa tem ainda três clubes vivos na disputa pelo título. E, mais que isso, separados por apenas um ponto.

O Arsenal tem os mesmos 74 pontos do Liverpool, mas ocupa a liderança porque tem oito gols a mais de saldo que os Reds. O Manchester City, atual tricampeão, aparece logo na sequência, com 73, mas conta com a vantagem de ter um jogo a menos que os outros candidatos a ficar com o troféu.