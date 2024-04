Libertadores: Em 5 anos, brasileiros perdem 76% dos pontos na altitude

Os clubes brasileiros venceram as cinco últimas edições da Copa Libertadores da América e hoje são os adversários mais temidos de todo o continente. Mas, apesar desse domínio todo, eles ainda não aprenderam a se dar bem na altitude.

Levantamento feito pelo "Blog do Rafael Reis" mostra que, desde 2019, os representantes do futebol pentacampeão mundial conquistaram apenas 24,2% dos pontos que disputaram em estádios localizados a mais de 2.600 metros acima do nível do mar.

Foram cinco vitórias, um empate e nada menos que 16 derrotas nas partidas da Libertadores disputadas em situação extrema (com ar rarefeito e bola atingindo velocidades mais altas) nas cidades mais altas de Equador, Colômbia e Bolívia.