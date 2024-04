7 jogadores brasileiros ameaçados de rebaixamento na Europa nesta temporada

Imagem: Getty Images

Após passar as duas últimas temporadas no banco de reservas do Palmeiras, o volante conquistou sua primeira oportunidade na elite europeia. Mas o Celta, clube que defende desde janeiro, está longe de ser o sonho que Jailson imaginava. Desde sua contratação, a equipe obteve apenas três vitórias no Espanhol. Com a escassez de resultados positivos, não conseguiu abrir muita distância para a zona de rebaixamento e é o primeiro time fora do grupo do descenso.

MATHEUS HENRIQUE

Meia, 26 anos, Sassuolo (ITA)

Imagem: Divulgação

Convocado para a seleção nos tempos em que jogava no Grêmio, foi para a Itália. Matheus Henrique ainda se manteve bem avaliado enquanto o Sassuolo se mostrava uma equipe competitiva no Calcio. Mas, nesta temporada, apesar de continuar sendo titular absoluto, viu sua produção despencar junto com o desempenho do time. Faltando cinco rodadas para o fim da competição, Matheus Henrique e o Sassuolo precisam ganhar duas posições e descontar uma desvantagem de dois pontos em relação à Udinese para evitar a queda para a Série B.

HUGO SOUZA

Goleiro, 25 anos, Chaves (POR)