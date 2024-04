7 brasileiros de pequenos da Europa para seu time trazer de volta ao Brasil

Imagem: Jonathan Moscrop/Getty Images

Ex-jogador do Athletico-PR, está na Europa há sete temporadas e atualmente disputa a segunda divisão italiana com o tradicional Parma. Hernani é titular absoluto da equipe na campanha que deve devolvê-la à elite (lidera a Série B com cinco pontos de vantagem para o segundo colocado). Mas talvez ele não fique para o retorno ao primeiro escalão do Calcio. No começo do ano, o volante foi procurado pelo Corinthians, mas não acertou a volta ao Brasil. Porém, é bem possível que o clube alvinegro o procure novamente na próxima janela.

ALEXSANDRO

Zagueiro, 24 anos, Lille (FRA)

Imagem: Getty Images

Integrante da mesma geração de Vinícius Júnior nas categorias de base do Flamengo, foi embora do clube antes de estrear como profissional e construiu sua carreira em times pequenos de Portugal. Alexsandro era completamente desconhecido também no cenário europeu até ser contratado pelo Lille, dois anos atrás. Agora, é quase sempre titular da equipe francesa e chegou a ser pedido por José Mourinho à diretoria da Roma na janela de janeiro. Alexsandro é um zagueiro com potencial, que pode explodir de vez jogando em times mais fortes do Brasil.

BERNARDO

Zagueiro, 28 anos, Bochum (ALE)