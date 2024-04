R$ 5,2 bilhões: Brasil tem a 4ª seleção mais cara do mundo; veja o top 10

No momento, Inglaterra, França e Portugal possuem as três seleções mais valiosas do mundo, nessa exata ordem. Todas elas estão avaliadas em mais de 1 bilhão de euros (R$ 5,5 bilhões).

Argentina cai

A posição atual ocupada pelo Brasil é exatamente a mesma do levantamento passado, realizado em setembro do ano passado. No entanto, na época, a desvantagem canarinho para a da seleção portuguesa era consideravelmente menor, de só 36 milhões de euros (R$ 200 milhões).

O top 10 das seleções mais caras do mundo, aliás, conta exatamente com os mesmos países de sete meses atrás.

A única mudança na lista foi a queda da Argentina, atual campeã mundial, da quinta para a sétima posição. A equipe de Lionel Messi foi superada por Espanha e Itália, que agora ocupam o quinto e o sexto lugares, respectivamente.

Copa América vem aí

A próxima vez que a seleção se reunir já será para a disputa da Copa América-2024, a primeira competição oficial do Brasil sob comando de Dorival Júnior.