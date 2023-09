Parte considerável dessa queda está relacionada à ausência de Vinícius Júnior na atual Data Fifa. Jogador brasileiro mais valioso da atualidade (150 milhões de euros, ou R$ 800 milhões), o craque do Real Madrid foi cortado devido a uma lesão muscular.

Assim como já acontecia em novembro passado, a Inglaterra continua no posto de seleção com elenco mais caro do planeta. França e Portugal, que eram números três e quatro, respectivamente, ganharam um lugar cada por conta do declínio do Brasil.

A única mudança nos integrantes do top 10 foi a saída do Uruguai, justamente o décimo colocado no ranking, para a entrada da Itália, ignorada em 2022 por não ter se classificado para a Copa e dona do sétimo lugar na lista.

A Copa já começou

A próxima Copa do Mundo começou oficialmente na última quinta-feira, com o pontapé inicial das eliminatórias sul-americanas.

Com a ampliação no número de participantes do torneio da Fifa (que agora terá 48 seleções, e não mais 32), os seis primeiros colocados no qualificatório da Conmebol carimbarão o passaporte para o Canadá/Estados Unidos/México-2026. E a sétima melhor equipe ainda terá uma nova chance de classificação na repescagem mundial.