Textor paga R$ 140 mil de multa por jogo do Lyon... e acha bom negócio

Seu aproveitamento é sensacional: conquistou 74,2% dos pontos que foram colocados em jogo. São 16 vitórias, um empate e cinco derrotas.

Com Sage, o Lyon saiu da lanterna do Francês que ocupava no fim de novembro e do risco real de queda à segunda divisão para uma confortável sétima colocação. Se ganhar mais duas posições nas cinco rodadas restantes, ainda descolará uma vaga em competições europeias de 2024/25.

No momento, a diferença do time dos brasileiros Lucas Perri, Adryelson e Henrique Silva (todos reservas) para o Nice, dono do quinto lugar e do último passaporte continental, é de somente três pontos: 44 a 41.

Além da campanha de resgate no Francês, Sage conseguiu levar o Lyon até a final da Copa da França. Foram cinco vitórias consecutivas (uma nos pênaltis) até descolar a classificação para enfrentar o Paris Saint-Germain na decisão marcada para o dia 25 de maio.

Sete vezes campeão nacional consecutivo entre 2001 e 2008, época que tinha Juninho Pernambucano como seu principal jogador, o Lyon não levanta uma taça há mais de uma década. Sua última conquista foi a Supercopa da França de 2012.