'Novo Scarpa' e ambidestro: como joga Felipe Anderson, reforço do Palmeiras

As passagens por Lazio, West Ham e Porto transformaram o meia-atacante de 31 anos em um jogador polivalente, que pode fazer todas as funções do sistema ofensivo (ponta direita, ponta esquerda, armador pela faixa central e até, eventualmente, principal homem do ataque).

Também despertaram nele a obediência tática necessária para ajudar na recuperação de bola quando seu time opta por uma marcação mais alta e recuar à zona de defesa para acompanhar os laterais adversários em momentos de bloco baixo.

Segunda vitória?

Ainda sem contar com Felipe Anderson, que permanecerá na Lazio até o fim do Campeonato Italiano e só se apresentará a seu novo clube em julho, o Palmeiras busca amanhã sua segunda vitória no Brasileiro.

Depois de estrear na competição com um triunfo por 1 a 0 sobre Vitória, no domingo, a equipe dirigida por Abel Ferreira faz seu primeiro jogo como mandante, contra o Internacional.

A partida, no entanto, não será disputada no Allianz Parque, que estará ocupada por show da banda norte-americana Jonas Brothers. Assim, o Palmeiras jogará na sua casa "alternativa", a Arena Barueri, que é administrada por uma das empresas da sua presidente, Leila Pereira.