Com Champions na reta final, quem são os favoritos a melhor do mundo?

Imagem: Alex Caparros/Getty Images

O brasileiro tem dividido com Bellingham o posto de grande nome do Real ao longo da temporada. E, nas últimas semanas, Vini está até deixando o inglês para trás na liderança técnica do clube mais poderoso do planeta. O que pesar contra o camisa 7 é seu desempenho bem abaixo do esperado nas edições anteriores do The Best e da Bola de Ouro. Ou seja, os colégios eleitorais que decidem os melhores do mundo parecem não considerar Vini como um potencial candidato ao prêmio.